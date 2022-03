Deze ‘Asensio’ kiest wel voor Oranje, met dank aan Daniëlle van de Donk

Je komt er als tv-commentator tegenwoordig niet meer mee weg: benoemen dat Spaans international Marco Asensio een Nederlandse moeder heeft en zijn volledige naam Marco Asensio Willemsen is. Het is een uitgekauwd verhaal, het wegdromen bij Asensio in een tricot van het Nederlands elftal is verleden tijd. In het vrouwenvoetbal heeft zich een nieuw gevalletje-Asensio voorgedaan, maar dan in het voordeel van het Oranje. Vandaag maakte de KNVB het oproepen van Damaris Egurrola bekend.



De 22-jarige middenvelder van Olympique Lyonnais heeft, net als Asensio, een Nederlandse moeder en een Spaanse vader. Bij Egurrola is de situatie nog ingewikkelder, want omdat ze in de Verenigde Staten opgroeide - totdat ze op haar zevende naar Spanje verhuisde - kon ze ook nog voor dat land kiezen.