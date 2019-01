Deur staat voor De Jong altijd open bij FC Utrecht

De clubman moest begin september vertrekken uit de Galgenwaard vanwege de gebrekkige chemie en communicatie met de spelersgroep. ,,Daarover is destijds al genoeg gezegd. Feit is dat we hopen dat Jean-Paul in de toekomst weer iets voor de club kan gaan betekenen. De deur staat voor Jean-Paul altijd open”, betoogde Broerse.

Hij ging ook nog even in op de recente mededeling van de huidige trainer Dick Advocaat om aan het einde van dit seizoen te vertrekken. ,,Die keuze respecteren wij", zei Broerse. ,,We zijn Dick dankbaar voor het feit dat hij naar FC Utrecht is gekomen. De resultaten van de eerste seizoenshelft hebben geleid tot de voorlopige vierde plaats op de ranglijst. Die willen we tot en met het einde van het seizoen vasthouden. Mogelijkerwijs is dat voldoende voor plaatsing voor Europees voetbal. Is het dat niet, dan zullen we in de play-offs om dat ticket strijden. We hebben er alle vertrouwen in dat Dick met zijn staf en de spelers verder gaan op de ingeslagen weg.”