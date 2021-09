Depay op gelijke hoogte met Cruijff en Lenstra: ‘Dat zijn legendes, daar kun je niemand mee vergelijken’

Memphis Depay was ondanks zijn uitstekende wedstrijd flink zelfkritisch voor de camera van de NOS. ,,We waren heel slordig, vooral ikzelf. Ik lever de eerste drie ballen in, daar ben ik niet tevreden over", zei de aanvalsleider van Oranje, die wellicht was vergeten dat hij na 55 seconden al de assist gaf bij de fraaie openingsgoal van Davy Klaassen. De aanvaller van FC Barcelona genoot daarna uiteraard wel van het spel van zichzelf en zijn teamgenoten.



,,Als we zo beginnen maken we het onszelf wel makkelijker. Dan kun je voorsprong uitbouwen en kun je die slordigheden soms wel veroorloven. Maar ik verwacht meer van mezelf. Ja, ook na zo'n wedstrijd.. Mensen denken altijd dat ik zweef en dat alles goed gaat, maar dat is niet zo. Ik ben wel altijd dreigend en dat was ik vanavond ook weer. De sfeer in het stadion was geweldig. Ik hoop dat iedereen thuis voor de televisie ook heeft genoten", zei Depay, die aantoonde een goede klik te hebben met Davy Klaassen. Hij gaf de assist bij zijn goal in de eerste minuut en een kwartier later waren de rollen omgedraaid bij een volgende mooie treffer.



,,Davy was heel goed. Hij was de beste van het veld. Stefan de Vrij en Virgil van Dijk waren ook geweldig. Die eerste twee goals daar geniet ik van, maar ik moet ook zeggen dat Turkije het doordekken niet goed aanpakte.”