Depay neemt het op voor Promes: ‘Mensen veroordelen je zonder dat strafbare feiten zijn bewezen’

Podcast | De Grote Terugblik op het afgelopen seizoen: dit zijn de winnaars en de verliezers

Het voetbalseizoen 2021-2022 is ten einde. De meeste voetballers kunnen genieten van een vakantie. De internationals spelen nog in de Nations League. In de laatste AD Voetbalpodcast van dit seizoen bespreekt Etienne Verhoeff met Sjoerd Mossou wie de winnaars en verliezers zijn van het seizoen.

31 mei