Depay met penaltymisser in Turkije in voetsporen Seedorf

Het is maar goed dat het doelsaldo en niet het onderlinge resultaat de doorslag geeft als Nederland en Turkije in hun WK-kwalificatiepoule op hetzelfde puntenaantal eindigen. Evengoed zou de gestopte strafschop van Memphis Depay in Istanboel, waar Oranje met 4-2 verloor, aan het einde van de rit een dure misser kunnen zijn.

De onfortuinlijke Depay trad woensdag in de voetsporen van Clarence Seedorf. Ook hij miste ooit uit tegen Turkije vlak voor tijd een strafschop. Op 2 april 1997 schoot de toenmalige Real Madrid-middenvelder de bal hoog over waardoor Oranje de WK-kwalificatiewedstrijd in Bursa met 1-0 verloor. Gevolgen had dat overigens niet, want onder leiding van Guus Hiddink plaatste Nederland zich als groepswinnaar voor de eindronde in Frankrijk. Daarin werd in de halve finale verloren van Brazilië. Na strafschoppen...

Wat penalty's betreft maakte Oranje er namelijk wel vaker een potje van. Maar liefst vijf keer ging het vanaf elf meter mis op een groot toernooi: op de EK's van 1992, 1996 en 2000 en de WK's van 1998 en 2014 werd Nederland uitgeschakeld na strafschoppen.

Bekijk hier de samenvatting van Turkije - Nederland.

Toch valt het met gemiste strafschoppen in Oranje verder best mee. Penaltyseries niet meegerekend faalden spelers van het Nederlands elftal in totaal 18 keer vanaf de stip (7 keer gered, 6 keer over of naast, 5 keer paal of lat). Daar staan 96 benutte strafschoppen tegenover: ruim 84 procent dus, geen slechte score. Ronald Koeman is Oranje's topscorer als het om penalty's gaat. Hij schoot 8 keer raak en miste niet één keer. Patrick Kluivert is de enige international die vaker dan één keer (2) miste.

En Memphis? Die schoot de vorige 3 strafschoppen in Oranje gewoon binnen. Omdat de Turkse doelman Ugurcan Cakir hem dit keer de baas was, trad hij ook in de voetsporen van een andere illustere international. Frank de Boer was tot gisteravond de laatste Nederlands elftalspeler die (in de reguliere speeltijd) een strafschop zag worden gestopt. Dat was in de halve finale van het EK van 2000 tegen Italië. Francesco Toldo stond zelfs twee keer een treffer van de huidige bondscoach in de weg, want ook in de strafschoppenserie faalde De Boer.

Volledig scherm Frank de Boer mist een strafschop in de halve finale van het EK 2000. Ook in de latere penaltyserie was doelman Franceso Toldo hem de baas. © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.