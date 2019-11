Denzel Dumfries is de nieuwe aanvoerder van PSV

Van Bommel koos er toen voor om de aanvoerdersband om de armen van Pablo Rosario te laten schuiven, met Ibrahim Afellay op de tribune als échte aanvoerder.



In het duel met sc Heerenveen draagt Dumfries de band. Het is op het eerste gezicht een opmerkelijke ommezwaai, maar de zet van Van Bommel komt niet uit de lucht vallen. Dumfries ontpopte zich de afgelopen weken meer en meer als de leider van PSV. In woord en gebaar, hoewel ook hij in wedstrijden soms zijn foutjes maakte. Dumfries schoot na het gelijkspel van PSV bij Sparta al uit zijn slof en was verbolgen over de manier waarop PSV in Rotterdam op het veld stond.



Het aanwijzen van Dumfries als de nieuwe PSV-kapitein kan opnieuw voor een ‘schokeffect’ zorgen. Twee weken geleden passeerde Van Bommel al Jeroen Zoet als eerste goalie van PSV en besloot hij dat Lars Unnerstall onder de lat komt te staan.



