Del Piero tot Ferdinand en Van Basten tot Ferguson: voetballegendes feliciteren Van der Sar

Video AZ staat voor volgende mentale krachttoer: ‘Wat als we straks weer een goal tegenkrij­gen?’

13:27 Met een selectie die nog is lamgeslagen door wéér een weggegeven voorsprong in de eredivisie (2-2 tegen ADO) begint AZ vanavond tegen HNK Rijeka aan het tweede groepsduel in de Europa League. Ook dat belooft weer een mentale krachttoer te worden.