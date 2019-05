Degradatie geen reden voor paniek: NAC komt meestal snel weer terug

NAC is zondag voor de zesde keer in zijn bestaan gedegradeerd naar de eerste divisie. Vervelend, maar in Breda hebben ze wel voor hetere vuren gestaan. NAC keert in de regel snel weer terug, zo leert de roerige clubgeschiedenis.

Degradatie: 1964-1965

NAC speelt vanaf de start van de eredivisie (1956) op het hoogste niveau. In het seizoen 1964-1965 moet de club voor het eerst een stapje terug doen. Onder trainer Siem Plooijer, die niet op één lijn zit met de technische commissie, gaat het sportief mis. NAC gaat ten onder aan interne spanningen, wordt 16de en laatste en degradeert het eerst naar de eerste divisie.

Promotie: 1965-1966

Plooijer is ook de trainer die NAC binnen een jaar weer terugbrengt naar de eredivisie. Met de ex-Ajacieden Peet Petersen en Karel Vesters en Tommy Kaloperovic (Partizan) wordt de ploeg derde in de eerste divisie, een plaats die goed is voor promotie. Grote man bij NAC is doelman Peter van de Merwe, die acht keer op rij de nul houdt. Plooijer wordt na de promotie opgevolgd door Bob Janse.

Volledig scherm Peter van de Merwe gaat op de schouders na de gewonnen promotiewedstrijd tegen Alkmaar: 0-3 in 1966. © Nvt

Degradatie: 1982-1983

Na 17 jaar eredivisie degradeert NAC opnieuw. Na het vertrek van Ton Lokhoff (PSV) en Martin Vreysen (FC Twente) beleven ze in Breda een dramatisch seizoen. Ook Ruud Geels en Johnny Dusbaba, die in de winterstop worden gehaald, kunnen het tij niet keren. De ploeg van trainer Jo Jansen verliest op de laatste speeldag van Feyenoord (2-3) - de afscheidswedstrijd van Willem van Hanegem – en wordt zeventiende. Ook NEC (18) en FC Twente (16) degraderen.

Promotie: 1983-1984

Net als FC Twente keert NAC na één seizoen weer terug. Trainer Henk de Jong, die eerder is gepromoveerd met Willem II, haalt de finish echter niet. Hij wordt vervangen door de technische baas Bob Maaskant, die opnieuw Dusbaba – en Geert Meijer – naar Breda haalt. In de winterstop komt Bob Latchford over van Swansea. Het wordt een grote hit. Met de Engelsman in de spits wordt NAC derde en wint het de nacompetitie in een poule met VVV, De Graafschap en NEC.

Volledig scherm Bob Latchford in actie tegen FC Twente. Geert Meijer (m) kijkt toe. © Johan Van Gurp

Degradatie: 1984-185

De vreugde in Breda is van korte duur. Na het vertrek van Latchford (naar Coventry) gaat het snel weer bergafwaarts met NAC en niet alleen sportief. Door de slechte resultaten blijven de toeschouwers weg waardoor de club in financiële problemen komt. NAC blijft alleen PEC Zwolle voor en wordt 17de. Halverwege de jaren 80 betekent dat rechtstreekse degradatie.

Promotie: 1992-1993

Na een periode waarin NAC met een 16de plaats in de eerste divisie (1987-1988) het absolute dieptepunt bereikt, krabbelt de club langzaam maar zeker omhoog. Met de komst van trainer Ronald Spelbos begin 1993 wordt de weg omhoog weer gevonden. Zijn Yellow Army met spelers als Pierre van Hooijdonk, Ton Lokhoff en John Lammers wordt net geen kampioen. Maar na acht jaar eerste divisie keert NAC als winnaar van de nacompetitie terug op het hoogste niveau. In een poule met De Graafschap en FC Den Bosch wint de ploeg alle wedstrijden.

Volledig scherm Onder trainer Ronald Spelbos keert NAC in 1993 terug naar de eredivisie. © ANP

Degradatie: 1998-1999

Ook in 1999 wordt NAC laatste. In een rampseizoen waarin de club drie trainers - Herbert Neumann, Ronald Spelbos en Kees Zwamborn – verslijt, worden slechts 23 punten verzameld. Met spelers als Peter Bosz en Glenn Helder gaat NAC roemloos ten onder.

Volledig scherm Kees Zwamborn en Ton Lokhoff zien het in 1999 somber in op de bank bij NAC. © Boyd Smith

Promotie: 1999-2000

Onder Zwamborn keert NAC binnen een jaar terug naar de eredivisie. De ploeg wordt met een voorsprong van 8 punten op FC Zwolle kampioen van de eerste divisie. Bepalende spelers zijn Alfred Schreuder, Earnest Stewart, Jeffrey van As, de Brazilianen Sergio en Cristiano, Archil Arvezaladze, Glenn Salmon. Zij krijgen in de winterstop gezelschap van Rob Penders, die zal uitgroeien tot een clubicoon.

Volledig scherm Nebojsa Gudelj spuit met champagne nadat NAC in 2000 kampioen geworden is.

Degradatie: 2014-2015

In de eredivisie eindigt NAC als 16de. In de nacompetitie degradeert de ploeg onder leiding van Robert Maaskant alsnog na een dramatisch tweeluik tegen Roda JC. NAC wint in Kerkrade met 0-1, maar gaat op eigen veld met 1-2 onderuit. Een eigen goal van Tom van Hyfte lijkt NAC in de verlenging te redden, maar Belg is vlak voor tijd de held van Roda als hij ook in het goede doel scoort. Mats Seuntjens (NAC) en Arjen Swinkels (Roda JC) zijn dan al met twee keer geel van het veld gestuurd.

Volledig scherm Verslagenheid op de bank bij NAC na de fatale nederlaag tegen Roda JC in 2015. © Soenar Chamid

Promotie: 2016-2017

Opnieuw duurt het niet lang voordat NAC terug is. In de finale van de play-offs wint de ploeg van trainer Stijn Vreven van NEC. Cyriel Dessers maakt de winnende in de thuiswedstrijd (1-0) en is drie dagen later met de hattrick de grote man in De Goffert: 1-4.