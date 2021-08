Definitief: ook Marco Bizot ruilt AZ in voor Frans avontuur

Bizot is niet de eerste speler van AZ die voor een Frans avontuur kiest. Eerder bewandelde Calvin Stengs al de weg naar OGC Nice, terwijl Myron Boadu dicht bij een overgang AS Monaco lijkt te zijn. Teun Koopmeiners staat volgens Franse media op de radar van Stade Rennes. Bizot komt in Frankrijk ook landgenoten Georginio Wijnaldum, Xavi Simons (beiden Paris Saint-Germain), Sven Botman (LOSC Lille) en Kaj Sierhuis (Stade Reims) tegen.

Volledig scherm Marco Bizot. © Pro Shots / Stanley Gontha Eenmalig international Bizot groeide de laatste jaren uit tot een van de meest stabiele keepers van Nederland en kwam daarmee op de radar van diverse clubs. In 164 optredens namens de Alkmaarders hield hij 72 keer de nul. AZ pikte de sluitpost in 2017 op bij het Belgische KRC Genk. Daarvoor speelde hij in de jeugdopleiding van Ajax en verdedigde hij het doel van SC Cambuur en FC Groningen.

Bizot had nog een eenjarig contract in Alkmaar en hoopte deze zomer een transfer te maken. Een overstap naar de Griekse topclub Olympiakos Piraeus ketste op het laatste moment af, maar de doelman is nu alsnog vertrokken. AZ gaat de komende weken de markt op om te speuren naar een nieuwe doelman. In de oefencampagne staat Hobie Verhulst tussen de palen.

Aan Bizot is het in Frankrijk de taak om zijn ploeg uit de onderste regionen te gidsen. Afgelopen seizoen eindigde Stade Brest teleurstellend op de zeventiende plaats in de competitie, waardoor degradatie ternauwernood kon worden afgewend. De nieuwe werkgever van Bizot promoveerde in 2019 naar de hoogste Franse afdeling.