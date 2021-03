Defensie Elftal van de Week kleurt geel-zwart na belangrijke zege op AZ

Naast de Vitesse-verdedigers blonken Sparta-doelman Maduka Okoye en Heerenveen-verdediger Rami Kaib uit. De Nigeriaanse doelman hield Sparta op de been in het duel met FC Emmen (1-1) en ontving een 7,5. Kaib won eenvoudig met Heerenveen van ADO Den Haag (3-0) en kreeg met zijn goede spel een 6,5.

Feyenoord leverde als enige andere club meerdere spelers af in het elftal. De Rotterdammers wonnen met 6-0 van VVV-Venlo. Jens Toornstra was de uitblinker bij de ploeg van Dick Advocaat. Hij maakte twee doelpunten en ontving een 8. Orkan Kökcu bereidde een doelpunt voor en ontving een 7. Heracles-middenvelder Rai Vloet kreeg een 6,5 en maakt het middenrif compleet. Hij scoorde eenmaal in de 2-1 zege tegen PEC Zwolle.



Ajacied David Neres en Willem II-aanvaller Vangelis Pavlidis ontvingen een 7. Neres was belangrijk belangrijk tegen FC Groningen (3-1 zege) met een voorassist en een assist. Pavlidis maakte de gelijkmaker voor Willem II op bezoek bij Twente (1-1). PSV-aanvaller Eren Zahavi was wederom belangrijk voor PSV en maakte twee doelpunten tegen Fortuna Sittard (1-3 zege). De Israëliër ontving een 7,5.