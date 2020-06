Deel fans weer welkom in eredivisie: ‘Maar wie mag naar Ajax-Feyenoord en wie naar RKC?’

Kijkje in de keuken bij Koeman: ‘AZ won topduels, dan kies je voor Boadu en Stengs’

9:06 Eigenlijk zou hij dezer dagen met Oranje midden in het EK hebben gezeten. Dan had Ronald Koeman (57) voor tal van keuzes in opstelling en tactiek gestaan. Over zijn aanpak vertelde de bondscoach nu in een webinar met vierhonderd amateurtrainers als publiek.