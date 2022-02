Debuut in ‘Jut en Jul-competitie’ bevalt degradant PSV maar matig

Door Maarten Wijffels



Een rommelpot waarin alleen Cody Gakpo als doelpuntenmaker in de boeken ging. Dat was in één zin het duel van PSV met Maccabi Tel Aviv. Als bondscoach Louis van Gaal al heeft gekeken, gisteravond thuis voor de buis in Noordwijk, zag hij zijn eerdere uitlatingen bevestigd. ,,Die hele Conference League, dat is over het algemeen niveau Jut en Jul. Zoveel matige ploegen’’, zei de bondscoach eerder dit seizoen over het toernooi waarin toen al Feyenoord, Vitesse en AZ speelden.