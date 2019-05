De winnaars en verliezers van dit eredivisieseizoen

2. Feyenoord



Het seizoen van Feyenoord was er een met ups en downs, waar de downs overheersen. Het elftal zakte vaak door de ondergrens en wist slechts een enkele keer te overtuigen. Even leek het zelfs de derde plek aan AZ te verliezen, maar in de slotfase van de competitie haakten de Alkmaarders af. Het afscheidsseizoen van Robin van Persie en Giovanni van Bronckhorst had mooier ingekleurd kunnen worden. Daarbovenop kwam nog een falend optreden van Martin van Geel in de media, dat het draagvlak van de technisch directeur dusdanig verkleinde dat hij zich genoodzaakt voelde per 1 juli op te stappen. Wie brengt het stuurloze Feyenoord terug naar de top?