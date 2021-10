De Willie Wortel van Woudestein staat nooit meer in de regen

video Haye wil na goede week signaal afgeven en magie Avondje NAC uitbuiten

1 oktober Thom Haye is dit seizoen de absolute sterkhouder van NAC. De middenvelder bleef in Breda ondanks interesse van eredivisieclubs, maar zag zijn ploeg wegzakken in het moeras van de eerste divisie. Hij kijkt uit naar het Avondje NAC en gelooft in een zege op koploper Excelsior.