De Vrij haakt geblesseerd af bij Oranje

Interim-bondscoach Dwight Lodeweges roept geen vervanger op voor De Vrij, waardoor de selectie van Oranje nog bestaat uit 23 spelers. Teun Koopmeiners, die onderdeel uitmaakt van de selectie van Jong Oranje, traint vandaag eenmalig met het Nederlands elftal.



Door de schouderblessure van Matthijs de Ligt leek een basisplaats aanstaande voor De Vrij, die in het afgelopen Serie A-seizoen werd verkozen tot beste verdediger van de competitie. Het komt dus niet tot die basisplaats en daarmee is de vraag wie er nu naast Virgil van Dijk in het hart van de verdediging zal staan. De andere centrale verdedigers in de selectie zijn Nathan Aké, Perr Schuurs en Joël Veltman. Aké en Veltman kunnen echter ook als vleugelverdediger spelen, Schuurs maakte zijn debuut in de Oranje-selectie.