De verwachte opstellingen van Ajax, Feyenoord, PSV en de overige clubs

Feyenoord - RKC Waalwijk (zaterdag, 16.30 uur)

Bijzonderheden Feyenoord: Trainer Arne Slot geeft de Belgische centrumspits Cyriel Dessers voor het eerst een basisplaats omdat Luis Sinisterra niet kan spelen. Mark Diemers, Francesco Antonucci en Aliou Baldé trainen wel weer mee, maar ze zijn fysiek nog niet klaar voor een wedstrijd in de hoofdmacht. Reiss Nelson begint op de bank.



Bijzonderheden RKC Waalwijk: RKC moet Richard van der Venne voorlopig missen na een knieoperatie. Alexander Büttner is een twijfelgeval, nadat hij vrijdag op de training uitviel. Voor Michiel Kramer (oud-Feyenoorder) en Achraf El Bouchataoui (gehuurd van Feyenoord) is het een bijzonder duel.

SC Heerenveen - Ajax (zaterdag, 18.45 uur)

Bijzonderheden SC Heerenveen: De Friezen hopen Ajax vooral in de omschakeling pijn te doen. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd Anthony Musaba. De buitenspeler van Jong Oranje is mogelijk met zijn snelheid een belangrijk wapen voor SC Heerenveen, dat verder Xavier Mous in doel heeft staan in plaats van de geblesseerde Erwin Mulder.



Bijzonderheden Ajax: Ajax treedt in Friesland waarschijnlijk aan zonder het kwartet aan Latijns-Amerikaanse internationals. Edson Alvarez keerde als eerst terug en maakt wellicht nog deel uit van de wedstrijdselectie. Dat lijkt in het geval van Antony (Brazilië), Martinez en Tagliafico (Argentinië), die in de nacht van donderdag op vrijdag nog reserve waren voor hun land, een kansloos verhaal.

Go Ahead Eagles - Heracles Almelo (zaterdag, 18.45 uur)

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: De ziekenboeg van Go Ahead Eagles stroomt langzaam weer leeg. De interlandbreak heeft de Deventre ploeg de broodnodige rust bezorgd. Jacob Mulenga keert na een maand afwezigheid terug op de bank, terwijl Giannis Botos weer hersteld is van spierblessure in het bovenbeen. Toch laat de fysieke afwezigheid van Gerrit Nauber zich voelen. De centrale verdediger kampt met een knieblessure en was deze week individueel al wel weer even op het veld. Het treffen met Heracles komt echter te vroeg voor de Duitser. Dat geldt ook voor Martijn Berden (spierblessure) en Frank Ross (knie).



Bijzonderheden Heracles Almelo: Middenvelder en international Luca de La Torre keerde vrijdagmorgen pas terug uit Amerika en zal niet beginnen tegen Go Ahead Eagles. „We nemen geen risico”, zegt trainer Frank Wormuth. Orestis Kiomourtzoglou neemt zijn plek in. Kasper Lunding is nog geblesseerd en Adrian Szöke is ziek.

PSV - PEC Zwolle (zaterdag, 21.00 uur)

Bijzonderheden PSV: PSV heeft in de Brabantse derby tegen Willem II mogelijk weer de beschikking over Ibrahim Sangaré en Mario Götze, maar het is nog onduidelijk of het duo kan starten. De spierblessure van Noni Madueke lijkt niet ernstig, maar vandaag is hij er niet bij.



Bijzonderheden PEC Zwolle: Mees de Wit, die meer dan een maand uit de roulatie was wegens een gebroken hand, keert weer terug bij PEC. Een basisplek komt echter nog te vroeg. PEC-trainer Art Langeler keert terug bij de club waar hij van 2013 tot 2017 hoofd jeugdopleiding was. Daar werkte hij onder meer met Gakpo, Vertessen en Teze.

Fortuna Sittard - SC Cambuur (zaterdag, 21.00 uur)

Bijzonderheden Fortuna Sittard: Mickael Tirpan en Zian Flemming keren bij Fortuna Sittard terug van blessures. Ze kunnen vanavond, in de thuiswedstrijd tegen Cambuur, in actie komen namens de Limburgse club. De verwachting is ook dat beiden direct weer in de basis zullen starten in de ploeg van Sjors Ultee.



Bijzonderheden SC Cambuur: Cambuur-trainer Henk de Jong kan niet beschikken over de geschorste Alex Bangura. Zijn vervanger is David Sambissa. Goed nieuws is er over Jamie Jacobs die terugkeert van een blessure. Hij scoorde al drie keer in zes duels. Met Issa Kallon die voor zijn land Sierra Leone meedeed in het oefenduel tegen Marokko heeft Cambuur er een international bij.

AZ - FC Utrecht (zondag, 12.15 uur)

Bijzonderheden AZ: Het is nog de vraag of Jordy Clasie fit genoeg is voor de wedstrijd tegen FC Utrecht. Hij heeft buikklachten. Fredrik Midtsjø viel tegen Cambuur nog uit met een hamstringblessure maar de Noor heeft de interlandperiode gebruikt om te herstellen. Hij is fit genoeg om te starten.



Bijzonderheden FC Utrecht: Na de zege op Ajax (0-1) en eerder al Feyenoord (3-1) wil het tegen topclubs goed presterende Utrecht van AZ het volgende slachtoffer maken. De ploeg van trainer René Hake heeft de beste seizoenstart in de clubhistorie met 17 punten uit 8 wedstrijden, en vangt het eredivisieweekend daarmee aan als onderdeel van de top-3 van de competitie.

Sparta - FC Groningen (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden Sparta: Sparta kan morgenmiddag in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen weer een beroep doen op Tom Beugelsdijk. De Haagse centrumverdediger is hersteld van een bovenbeenblessure. Het lijkt er niettemin op dat bij de Rotterdamse club, die Aaron Meijers en Mica Pinto nog altijd mist vanwege schorsingen, Michael Heylen nog de voorkeur krijgt in het hart van de defensie.



Bijzonderheden FC Groningen: Laros Duarte keert terug op bekend terrein. Het wordt de eerste keer dat de middenvelder Het Kasteel betreedt sinds zijn overstap deze zomer van Sparta naar FC Groningen. Of spits Michael de Leeuw ook in actie komt in Rotterdam, is nog een groot vraagteken.

NEC - Vitesse (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden NEC: Bij NEC is het de vraag of Magnus Mattsson fit genoeg is om te spelen. De Deense aanvaller, die een belangrijke schakel is in het systeem met vijf verdedigers, kampt met een knieblessure. Dirk Proper en Mikkel Duelund zijn volledig hersteld van blessures. De middenvelders ontbraken een aantal wedstrijden.



Bijzonderheden Vitesse: Thomas Letsch heeft het belang van de derby ingeprent bij de spelersgroep van Vitesse. De Arnhemse formatie moet tot de tanden toe bewapend zijn tegen NEC. ,,Maar bij alle strijd hoort ook een voetbalplan”, stelt de trainer. ,,Laten we dat vooral niet vergeten.” Bij Vitesse keren Nikolai Baden Frederiksen en doelman Markus Schubert terug van een blessure.

FC Twente - Willem II (zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden FC Twente: Cerny keerde woensdag na een afwezigheid van tien maanden terug op het trainingsveld. De aanvaller liep in januari een kruisbandblessure op. De verwachting is dat hij in december zijn eerste minuten kan maken. Luca Everink, die in de vorige twee wedstrijden een prima indruk achterliet, ligt er weken uit met een hamstringblessure.



Bijzonderheden Willem II: Willem II heeft tot dusverre het minste balbezit van alle eredivisieploegen (41%) en op Fortuna Sittard na deed de ploeg van Fred Grim de minste doelpogingen (75). Toch hebben de Tilburgers al zestien punten vergaard in acht duels.

