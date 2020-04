De verjaardag van… Jeroen Verhoeven: ‘Normaal had ik eigenlijk ook altijd al een aparte verjaardag’

In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Jeroen Verhoeven (40), oud keeper van onder andere FC Volendam en Ajax. Tegenwoordig is Verhoeven actief in twee andere sectoren.

Van harte gefeliciteerd! Hoe vier je het in deze rare tijd?

,,Dankjewel! Ja in deze tijd is het sowieso heel raar. Maar hiervoor was Koninginnedag altijd op 30 april, dus toen had ik eigenlijk ook nooit een normale verjaardag. Maar in deze tijd is het natuurlijk apart, je kan nergens heen. Er komt geen visite langs. Dus wel anders dan andere jaren.”

Hoe kom je de tijd door, zo zonder sport?

,,Ja ik ben eigenlijk gewoon heel druk met mijn werk. Ik werk in de zorg en in de horeca. De horeca is dicht. Maar we proberen op allerlei manieren te verzinnen hoe dat we onze jongeren van dagbesteding kunnen voorzien. We hebben iets kortere werkdagen op locatie, maar met het thuiswerken erbij is het gewoon druk. In het weekend kijk ik lekker Netflix en doe ik leuke dingen met mijn gezin. Zover dat dat mogelijk is. Dus lekker in de tuin spelen met de kinderen, trampoline springen. Dat soort dingen. Gewoon proberen rondom huis wat dingen te doen.”

Je werd deze week uitgeroepen tot de ultieme cultkeeper bij Ajax, wat vond je daarvan?

,,Ja ik moest er wel erg om lachen. Dat juist ik uit een mooi rijtje werd uitgekozen. Dat is toch wel iets waar ik blij om kan worden. Je zit daardoor, op een leuke manier, toch nog wel in het geheugen van de supporters.”

Volledig scherm Verhoeven heeft tegenwoordig een "school" opgericht voor jongeren die thuis zitten en niet meer naar school gaan. Ze kunnen ook in de Indoor Speeltuin werken. © Saskia Berdenis van Berlekom

Dan nog wel even over het voetbal. Wat is jouw mening over de keuzes van de KNVB met betrekking tot de promotie/degradatie regeling in de eredivisie?

,,Er zullen altijd scheve gezichten zijn, welke keuze dat je ook maakt. Geen keuze maken is de slechtste keuze, zo sta ik er in. Ze hebben nu een besluit genomen en daar moeten we het mee doen. Als ze bijvoorbeeld de nummer laatst uit de eredivisie hadden laten degraderen en de nummer 1 uit de Keuken Kampioen Divisie hadden laten promoveren, dan voelen die andere twee zich weer tekort gedaan. Deze tijd vraagt om extreme maatregelen. Je weet dat je, als je een beslissing neemt, nooit iedereen tevreden kan houden.”