De verjaardag van... Barry van Galen: ‘Ik had een groot feest gepland, met zangertjes’

In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Barry van Galen (50), eenmalig international en clubicoon van AZ. We stellen hem vier vragen.

Door Nik Kok

Gefeliciteerd Barry. Vijftig jaar, dat is toch een bijzonder getal. Hoe vier je het?

,,Er is niet veel aan natuurlijk. Ik had een groot feest gepland in een café hier. Met zangertjes en alles. Dat was al maanden geregeld. Was mooi geweest natuurlijk. Dan maar volgend jaar. Want ik vind: je kan het wel over drie maanden doen, maar dan zit je helemaal niet meer in die sfeer. Over een jaar wordt het dan een 50 + 1-feest. Nu zit ik hier in de zon in de tuin. M’n vader zal zo wel langskomen al heb ik gezegd dat-ie dat eigenlijk niet moet doen. Maar ja, de mensen zijn eigenwijs, hè. Hij moet op afstand blijven van me. Ik heb wel gebak gehaald.”

Hoe kom jij de dagen door?

,,Ik ben niet iemand die stil kan zitten. Voor een film hooguit, als het een goede is. Maar al die series, dat is niks voor mij. Duurt veel te lang. En mijn vriendin heeft de afstandsbediening. Ik ben blij dat ik wat kan klussen in huis. De bijkeuken moet nog af. Daar ben ik nog wel even mee bezig. Ik kijk soms weleens die oude wedstrijden op tv. Die van het EK’88, dat was mooi. Dat wist ik niet allemaal meer zo goed. Al zat ik maar te wachten tot Rijkaard die Völler in z’n nek zou spugen. Ik zat er al helemaal klaar voor. Maar dat bleek dus twee jaar later te zijn gebeurd. Van anderen krijg ik de laatste tijd steeds weer appies dat ik op FOX Sports ben. Wordt er weer een wedstrijdje van vroeger uitgezonden. Wel grappig. Naar de Formule 1 in Zandvoort had ik ook uitgekeken. Die sfeer daar dan in het dorp die had ik mee willen maken. Helaas.”

Hoe moet dat nu verder met die eredivisie?

,,Je kan niet verder zo, toch? En als het stras wél kan, krijg je het probleem van ritme. Je kan niet ineens conditioneel zo sterk zijn dat je wedstrijden kan spelen lijkt me.”

Bijkomend nadeel: jouw club AZ ziet de titel in rook opgaan