De verjaardag van… Anthony Lurling: ‘Ik ben wel blij dat ik nu niet bij de KNVB werk’

In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Anthony Lurling (43), de oud-voetballer van onder meer FC Den Bosch, Heerenveen, NAC en Feyenoord. Tegenwoordig is hij, naast hoofdcoach van amateurclub FC Engelen, jeugdtrainer bij PSV.

Van harte gefeliciteerd! Hoe vier je het in deze tijd van corona?

,,Ja dankjewel! Het is heel anders dan normaal. Je krijgt altijd familie en vrienden op bezoek. Alleen mijn ouders komen even een bakje koffie komen drinken. Wel op anderhalve meter afstand natuurlijk. Vanmorgen hebben de kinderen een ontbijtje op bed gebracht en een cadeautje gegeven. Voor de rest doe ik eigenlijk weinig vandaag, vooral gewoon met ons gezin een leuke dag ervan maken. Normaal gesproken, vooral met dit weer, staat de tuin vol. Drink je een biertje en zet je misschien wel de barbecue aan. Het is jammer dat het zo nu niet kan, maar er zijn ergere dingen dan een verjaardag op een andere manier vieren.”

Jij als voetbaldier zal het spelletje zeker wel missen?

,,Ja, dat is verschrikkelijk. Ik doe bij PSV de onder 17, maar we zijn heel beperkt. We mogen niet op trainingscomplex De Herdgang komen. Dus zit ik thuis. Ook bij mijn amateurclub mag niks. De dagelijkse bezigheden vallen weg. Je mist in één keer de dingen die je als ‘normaal’ beschouwt. Het enige dat je kunt doen, is hopen dat deze ellende snel voorbij gaat. Dat iedereen zijn oude dingen weer op kan pakken. Op de zondagmiddag na een wedstrijd met de jongens een biertje drinken in de kantine. Of met de jonge jongens bezig zijn bij PSV en je elke week weer focussen op de wedstrijd van zaterdag. Het is dus vooral hopen op goed nieuws binnenkort. Dat het virus weg is of goed onder controle is.”

Wat doe je nu om de dagen door te komen?

,,Ik loop een paar keer per week hard. Dat is misschien een voordeel, ik word er weer een beetje fitter van. Verder de dingen die de meeste mensen zullen doen. De schuur een keer opruimen, in huis wat meer klusjes doen. Een lekker stuk met de hond lopen. Wat spelletjes met de kinderen, een beetje Netflix kijken. Het zijn eentonige dagen, maar de muren komen nog niet op me af.”

Volledig scherm Lurling viert een doelpunt voor FC Den Bosch. © Telstar v FC Den Bosch

Het kabinet besloot gisteren een streep te zetten door alle evenementen, en dus ook het voetbalseizoen, tot 1 september. Wat zijn jouw gevoelens daarbij?

,,Ik heb zelf heel mijn leven gevoetbald. Vanuit het oogpunt van voetballers is het niet ideaal als je zes weken niet met elkaar traint. Thuis trainen is natuurlijk heel anders dan op een voetbalveld. Onder die omstandigheden het seizoen afmaken is lastig. Als liefhebber hield ik nog hoop dat het seizoen afgemaakt zou worden. Maar ik snap het besluit. Als voetballiefhebber is het doodzonde, ook omdat het bovenin nog spannend was. Maar goed, ik kan er wel mee leven dat er een streep onder gezet is. Gezondheid staat absoluut op nummer één.”

,,Ik ben wel heel benieuwd wat de KNVB gaat doen met de vragen: wie is de kampioen? Wie degradeert? In het amateurvoetbal is alles geschrapt. Volgend seizoen beginnen we weer met dezelfde indeling. Voor het betaald voetbal moet dat nog gebeuren natuurlijk. Maar er zullen, bij welke keuze dan ook, clubs ontevreden zijn. Alleen voor de ploegen die in de middenmoot spelen, maakt het niet zoveel uit. Ik ben blij dat ik niet bij de KNVB werk.”

Hoe bevalt het trainerschap?

,,Ik heb het echt super naar mijn zin. Ik ben nu met de UEFA A-cursus bezig. Vanwege de coronacrisis doe ik waarschijnlijk nu pas in het nieuwe seizoen mijn examens. Als ik dat papiertje heb, mag ik alles doen tot en met assistent betaald voetbal. Ik wil wel graag kijken waar mijn plafond ligt als trainer. Ik ben nu twee jaar in dienst van PSV. Dit is mijn eerste jaar als hoofdtrainer van een eerste elftal. En bij beide heb ik het echt super naar mijn zin. Ik vind het erg leuk om het voetbal op een andere manier te zien dan dat ik altijd gewend was. Het is mooi om aan de ene kant met jonge gasten te werken richting het profvoetbal. Maar ook met oudere jongens bij mijn amateurclub is het prachtig. Om die met je trainingen een hoop plezier te geven zodat ze op zondag een lekker wedstrijdje kunnen voetballen.”