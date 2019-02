‘De VAR is niet de vriend van Dick Advocaat’

,,Het zijn elke keer cruciale momenten. En iedereen dan maar zeggen: die VAR is uitstekend", brieste Advocaat. Hij wist op dat moment nog niet dat de fout lag bij scheidsrechter van dienst Pol van Boekel, die twee keer het advies van videoscheidsrechter Danny Makkelie naast zich neer legde. Ook PSV mocht zich in de eerste helft beklagen bij de arbitrage, toen Van Boekel niets zag in shirtje trekken van Timo Letschert bij Luuk de Jong.



Advocaat baalde dat zijn ploeg na rust een 2-0 voorsprong nog weggaf. ,,We hebben alles gegeven en waren tactisch zeer sterk. Dan moet je het gewoon over de streep trekken. Zijn linksback Nicolas Gavory kon Advocaat minder bekoren. ,,Die goals zijn weggevertjes op dit niveau. Hij maakt een cruciale fout en dat was vorige week ook al zo. Toen zei ik al: concentreer je op defensieve taak en alles wat je voorin doet is meegenomen.”



Ook over keeper David Jensen was Advocaat niet te spreken, al sprak hij dat niet letterlijk uit. Op de vraag van Hans Kraay jr. over wat hij vond van zijn keeper, antwoordde de Utrecht-trainer: ,,Ik denk aan de trainer van VVSB”, daarbij verwijzend naar de inmiddels befaamde “kutkeeper-uitroep” van VVSB-trainer Eric Meijers.