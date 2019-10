De transformatie van Wijnaldum in Oranje

Het grote verschil zit in de rol van Wijnaldum in het huidige Oranje. Onder voorgaande bondscoaches had de speler van Liverpool vaak een meer verdedigende taak op het middenveld. Sinds de aanstelling van Koeman neemt Wijnaldum over het algemeen plaats op ‘10’, met in de meeste wedstrijden Frenkie de Jong en Marten de Roon naast zich. Zijn aanvallende rol in het Nederlands elftal komt duidelijk naar voren in de statistieken.



Los van zijn goals en assists, had Wijnaldum vergeleken met de vorige kwalificatiereeksen veel meer balcontacten binnen het zestienmetergebied van de tegenstander. Lag dat eerder nog op gemiddeld twee per wedstrijd, is dat nu gestegen naar 6,3 per duel. Dat resulteert onder meer in een hogere productie schoten van Wijnaldum, die nu het vijandelijke doel per wedstrijd vaker onder vuur neemt.