De Stuurlui met Sjoerd Mossou | ‘Robben moet doorgaan, maar hij is geen patroonheilige’

Feyenoord bereikte woensdagavond de finale van de play-offs door Sparta met 2-0 te verslaan. Daarmee stelde Dick Advocaat zijn afscheid als clubtrainer een paar dagen uit. ,,Dat is wel mooi”, vindt Mossou. ,,Dick gun je het gevoel om door de voordeur afscheid te nemen. Het zou leuk zijn als hij weg zou gaan met een prijsje”, doelt Mossou op het bereiken van Europees voetbal. ,,Met de fans in het stadion zag je woensdag dat er meer energie en inspiratie in de ploeg kwam. Die 2-0 overwinning op Sparta was gewoon verdiend.”

Feyenoord neemt het in de eindstrijd op tegen FC Utrecht, dat met 1-0 te sterk was voor FC Groningen. Daar twijfelt Arjen Robben over zijn toekomst. ,,Ik vind dat hij moet doorgaan, alleen al omdat hij volgend jaar eindelijk weer in een vol stadion kan gaan spelen. Hij heeft een heel jaar getraind om fit te worden. Het zou jammer zijn als het dan nu klaar zou zijn.”

Toch hoopt Mossou dat er in het voetbalvolk tegen die tijd iets verandert. ,,We hoeven hem ook niet als patroonheilige te behandelen. Laten we gewoon normaal doen. Dat eeuwige gezeur over zijn fiets... Het is geweldig, maar hem een beetje uitfluiten is ook niet erg.”