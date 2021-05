De Stuurlui met Sjoerd Mossou: ‘Feyenoord en Advocaat hebben elkaar in de houdgreep’

Feyenoord beleefde in aanloop naar de Klassieker een roerige week. Na de blamage bij ADO Den Haag (3-2) leek een vroegtijdig afscheid van Dick Advocaat aanstaande, maar de ervaren oefenmeester besloot aan te blijven. ,,Ze zijn tot elkaar veroordeeld”, constateert Sjoerd Mossou. ,,Feyenoord kan niet zo veel meer. Ze zouden een gokje kunnen wagen en een Simon Kistemaker-achting type te halen voor de laatste weken, maar dat is geen garantie op succes. Bovendien wil Advocaat er zelf ook een mooi einde van maken.”

Terwijl Ajax al zeker is van de titel, moet naaste achtervolger PSV nog alle zeilen bijzetten in strijd om plek twee. AZ ligt op de loer en hoopt de Eindhovenaren nog te kunnen passeren. ,,Cody Gakpo gaat PSV aan de tweede plek helpen. Hij is echt in geweldige vorm.” Mossou denkt dat de beloning voor Gakpo komende zomer volgt, als Oranje deelneemt aan het EK. ,,Het zou een heel merkwaardige keuze zijn als hij niet bij de selectie zou zitten. Hij is bijvoorbeeld Calvin Stengs voorbij. Ik zou Gakpo altijd meenemen, dat lijkt me een uitgemaakte zaak.”