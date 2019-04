De strijd van Poldervaart bij Excelsior: ‘Ik blijf doen waar ik mee bezig was’

Door Tim Niemantsverdriet



‘Doubt is only removed by action. If you’re not working, then that’s where doubt comes in’. Het waren de laatste woorden die Adrie Poldervaart (48) tot zijn spelers richtte, voordat ze zaterdag in Heerenveen het veld op stapten. ,,Doe ik altijd aan het einde van de wedstrijdbespreking, zo’n quote. Je wilt ze toch even raken, prikkelen. De coach van NFL-team New England Patriots (Bill Belichick, red.) zei ooit alleen: ‘Do your job’. Vind ik ook een mooie. Als jij een keer een slecht verhaal hebt geschreven, moet je ook niet opeens ober worden. Blijf de dingen doen waar je goed in bent.’’



De woorden in het Abe Lenstra Stadion, geleend van de veelbesproken vechtsporter Conor McGregor, kunnen ook vanavond voor het duel met NAC uitgesproken worden. De twijfel bij Excelsior is weer wat groter, nu de reeks nederlagen (vier) en wedstrijden zonder doelpunten (vijf) opnieuw is uitgebreid. ,,Maar in de tweede helft lieten we zaterdag wel onze smoel zien’', vult Poldervaart aan. ,,Als je zo kunt spelen tegen een club als Heerenveen... We hadden meer verdiend.’’



Enkele dagen na de zoveelste tik voor zijn ploeg is hij weer zijn optimistische, strijdbare zelf. Zaterdagavond kon hij de teleurstelling en frustratie simpelweg niet verbergen. ,,Mensen vragen aan me: wat heb je fout gedaan in een vorig leven?’', klonk het toen, refererend aan de zoveelste cruciale tegentreffers in de slotminuten. ,,Heel veel, denk ik.’'