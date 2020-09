De spits is binnen bij FC Groningen, waar alle ogen gericht zijn op Robben

Bij FC Groningen draaide het voor de buitenwacht de afgelopen maanden maar om één man: Arjen Robben. De terugkeer van de 36-jarige wereldster zette de club deze zomer in vuur en vlam. Explosief was de groei op sociale media, terwijl talloze sponsor- en seizoenkaarten de deur uitgingen. Robben zelf richt zich slechts op zijn prestaties op het veld. Hoopgevend was wat dat betreft het sluitstuk van de voorbereiding: Robben opende afgelopen zaterdag de score in het oefenduel met Arminia Bielefeld (1-1).

De rentree van Robben was voor FC Groningen een geschenk uit de hemel, maar voor Mark-Jan Fledderus lijkt die warme junidag alweer lichtjaren geleden. De technisch directeur was de afgelopen maanden druk met het op peil brengen van zijn selectie. Zo werden de defensieve sterkhouders Mike te Wierik en Deyovaisio Zeefuik vervangen door Wessel Dammers (Fortuna Sittard) en Damil Dankerlui (Willem II). Pluspunt? Azor Matusiwa lijkt wel bij Groningen te blijven. Voor de verdedigende middenvelder was concrete belangstelling uit Frankrijk.

Topprioriteit was tot voor kort een spits: Groningen raakte in de winterstop zowel Charlison Benschop als Kaj Sierhuis kwijt. Fledderus slaagde er lange tijd niet in het vinden van een goede opvolger. Groningen informeerde onder anderen bij Ferdy Druijff. Zonder succes: AZ wilde niet meewerken aan een transfer van de pinchhitter.

Maar plots was daar vanavond witte rook: de achttienjarige Jørgen Strand Larsen is overgenomen van Sarpsborg 08 FF.