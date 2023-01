De puinzooi bij FC Groningen is nu een totale ravage: ‘Sommige spelers hebben een verkeerd zelfbeeld’

Het spel is op de wagen rond Noni Madueke en Chelsea, al hoopt Van Nistel­rooij hem nog te behouden voor PSV

PSV dreigt Noni Madueke te verliezen aan Chelsea, als die club de komende dagen doorpakt en het door PSV verlangde bedrag betaalt. De club zet naar verluidt in op zo'n 45 miljoen euro (inclusief bonussen) en het is afwachten of het team uit Londen dat wil voldoen.

17:01