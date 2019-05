De perfecte vrije trap tegen Ivoorkust

Pareltjes van Van PersieNog 8 dagen en dan houdt Feyenoord-aanvoerder Robin van Persie het waarschijnlijk voor gezien. In de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen ADO kijken we in deze rubriek alvast terug op een imposante loopbaan vol hoogtepunten. Vandaag: De vrije trap tegen Ivoorkust.

Het is halverwege de eerste helft als Nederland op het WK van 2006 tegen Ivoorkust een vrije trap mag nemen. De bal ligt op een meter of 17 van het doel, een beetje rechts van het midden. Een ideale plek voor een linkspoot dus. Wesley Sneijder en Arjen Robben hebben er wel oren naar, maar dit is een kans die Robin van Persie zich niet laat ontnemen. Deze bal is voor hem en voor niemand anders.

Op Varkenoord, in de jeugd van Feyenoord, heeft hij ze al zo vaak vanaf deze plek over het vijandelijke muurtje gekruld. Die ervaring komt hem hier in Stuttgart goed van pas. Van Persie haalt diep adem. Hij kijkt naar de grond, loopt een paar passen schuin naar achteren en stormt dan met de juiste snelheid op zijn doel af. Met zijn linker raakt hij de bal perfect. Loepzuiver en snoeihard. Doelman Jean-Jacques Tizie staat in de goede hoek, maar is desondanks volmaakt kansloos: 1-0.

Nederland wint met 2-1, ook omdat Van Persie in verdedigend opzicht zijn mannetje staat, en is na twee duels al zeker van de volgende ronde. En dat in de ‘poule des doods’ met ook nog Servië en Montenegro en Argentinië. Van Persie denkt dat Oranje wel een ver zou kunnen komen. Na een schoppartij tegen Portugal (0-1) zit het WK er na de eerste wedstrijd van de knock-outfase echter al op.

Robin van Persie zet Oranje op 1-0 tegen Ivoorkust op het WK van 2006. © EPA