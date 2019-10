De mooiste foto's van de sensationele ontknoping van Oranje tegen Noord-Ierland

Memphis straalt na moeizame zege: ‘Dit Oranje geeft nooit op’

23:07 Noord-Ierland kwam vanavond een kwartier voor tijd op een 0-1 voorsprong in De Kuip, maar dankzij twee goals van Memphis Depay en eentje van Luuk de Jong in de laatste tien minuten won Oranje toch nog met 3-1 in de belangrijke kwalificatiewedstrijd voor het EK 2020. ,,Dit Oranje geeft nooit op", zei Memphis Depay na afloop.