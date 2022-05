‘De mensen van NAC Breda, PEC Zwolle en SC Cambuur hebben Feyenoord in gang getrokken’

Feyenoord bereidt zich in Lagos voor op de finale van de Conference League. Ondertussen strijden Heerenveen, AZ, Vitesse en FC Utrecht om een plek in dat toernooi komend seizoen. En Danny Makkelie maakt zijn WK-debuut. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff deze onderwerpen met Mikos Gouka die in Portugal zit.

,,Het is veel lachen en ontspannen”, omschrijft Gouka de eerste trainingsdagen van de Rotterdammers in Lagos, ,,Alles is met het idee dat die finale eraan komt. Niet veel spelers van Nederlandse clubs maken een Europese finale mee. Dat nemen ze toch mee op hun cv. Maar hoeveel mensen in de huidige organisatie hebben ervaring met het spelen van een Europese finale? Bijna niemand. Het zijn, zonder cynisch te doen, mensen van NAC Breda, PEC Zwolle en SC Cambuur die Feyenoord in gang hebben gekregen.”

Verder bespreken ze blessuregevallen van de laatste weken. Zoals Justin Bijlow en Tyrell Malacia. En hoe zou José Mourinho Feyenoord kunnen aanpakken?

Verder gaat het over de nederlaag van AZ bij Heerenveen en de zege van FC Utrecht tegen Vitesse. ,,Twee goals in blessuretijd weggeven verandert het perspectief voor AZ in die thuiswedstrijd tegen Heerenveen. Het is voor de coëfficiëntenpolonaise wel het beste dat AZ in Europa speelt komend seizoen, maar ik wil niemand boos maken in Friesland, Arnhem of Utrecht.”

Al zou de nieuwe trainer van Heerenveen, Kees van Wonderen, volgend seizoen zomaar met Europees voetbal kunnen beginnen. ,,Tot voor kort dat ik dat je als beginnende trainer er niet aan moest denken gelijk Europa in te gaan. Naar Estland of Letland en als je verliest heb je gelijk morrende supporters. Bij Slot zijn het juist de wedstrijden waarin hij heeft kunnen schaven aan zijn ploeg. Steeds een niveau hoger in tegenstanders. Dus voor Fraser bij FC Utrecht of Van Wonderen bij Heerenveen kan het ook gunstig zijn.”

