De meest opwindende jonge aanvallers lopen niet in Amsterdam

20 september Sydney van Hooijdonk is deze week de grote man van NAC. De spits zag een droom uitkomen, door in een tijdsbestek van vijf dagen zichzelf twee keer tot matchwinner te kronen. ,,Ik vroeg me altijd af hoe dit zou zijn.”