De meest memorabele EK-duels van Oranje

1976

Volledig scherm Johan Neeskens heeft rood gekregen van scheidsrechter Clive Thomas (r). Bondscoach George Knobel komt tussen beiden. © ANP

Als verliezend WK-finalist van twee jaar eerder is Oranje één van de favorieten voor de EK-eindronde waar slechts vier landen aan meedoen. Het wordt een teleurstelling, want de ploeg van bondscoach George Knobel gaat in de halve finale meteen onderuit tegen Tsjechoslowakije (3-1). In de stromende regen in Zagreb eindigt het Nederlands elftal met negen man. Johan Neeskens en Willem van Hanegem krijgen rood.

1980

Volledig scherm Oranje voor het duel met West-Duitsland: Staand vlnr. Piet Schrijvers, Ruud Krol, Michel van de Korput, Huub Stevens, Hugo Hovenkamp en Bennie Wijnstekers. Zittend vlnr. Johnny Rep, Rene van de Kerkhof, Kees Kist, Willy van de Kerkhof en Arie Haan.

Opnieuw valt Oranje als de nummer twee van het voorgaande WK tegen op het EK. In Italië komt Nederland niet verder dan de groepsfase. In Napels gaat het elftal van Jan Zwartkruis hard onderuit tegen West-Duitsland, dat door een hattrick van Klaus Allofs met 3-0 voor komt. John Rep en Willy van de Kerkhof doen in de slotfase nog iets terug: 3-2.

1988

Volledig scherm Marco van Basten (l) in duel met Jürgen Kohler. © ANP

De enige hoofdprijs die het Nederlands elftal ooit won. Onder leiding van Rinus Michels wordt Oranje Europees kampioen door de Sovjet-Unie in de finale met 2-0 te verslaan. De meest memorabele wedstrijd is echter de halve eindstrijd. In Hamburg wordt eeuwige rivaal West-Duitsland met 1-2 geklopt door een late goal van Marco van Basten.

1992

Volledig scherm Frank Rijkaard heeft Oranje op 1-0 gezet tegen Duitsland. Ronald Koeman (r) viert mee.

Opnieuw is Nederland op een groot toernooi te sterk voor - het inmiddels herenigde – Duitsland. In Göteborg zorgen Frank Rijkaard, Rob Witschge en Dennis Bergkamp voor een 3-1 overwinning. Oranje word daardoor poulewinnaar, maar verlies vervolgens in de halve finale na strafschoppen van Denemarken.

1996

Volledig scherm Patrick Kluivert maakt het verlossende doelpunt tegen Engeland, waardoor Oranje alsnog doorgaat naar de kwartfinale. © ANP

In de laatste groepswedstrijd van het EK van 1996 heeft Nederland in Londen niets in te brengen tegen gastland Engeland. Na goals van Alan Shearer (2x) en Teddy Sheringham (2x) dreigt uitschakeling voor de ploeg van Guus Hiddink. Door een late treffer van Patrick Kluivert plaatst Oranje zich op doelsaldo alsnog voor de kwartfinale, waarin na penalty’s wordt verloren van Frankrijk.

2000

Volledig scherm Patrick Kluivert viert een van zijn drie doelpunten tegen Joegoslavië.

Op het EK in eigen land plaatst het Nederlands elftal zich met grote overmacht voor de halve finale. In de Kuip wordt Joegoslavië helemaal weggespeeld: 6-1. Patrick Kluivert maakt er drie, eigenlijk vier, maar die laatst komt op naam van de Joegoslaaf Dejan Govedarica. Marc Overmars schiet ook twee keer raak voor Oranje, dat een paar dagen later voor de derde keer op rij een strafschoppenserie (tegen Italië) verliest en daardoor de finale misloopt.

2004

Volledig scherm Arjen Robben steekt zijn duim op naar het publiek na zijn veelbesproken wissel tegen Tsjechië. © Ras, Pim

Nederland komt in Portugal weer niet verder dan de halve finale. Het gastland is in de halve eindstrijd met 2-1 te sterk. Gedenkwaardig is vooral de tweede groepswedstrijd tegen Tsjechië, waarin Oranje een 2-0 voorsprong uit handen geeft en met 2-3 verliest. Bondscoach Dick Advocaat zorgt voor de meest besproken wissel uit de historie van het Nederlands elftal door Arjen Robben na een uur naar de kant te halen. De beste man van het veld zorgde bij de goals van Wilfred Bouma en Ruud van Nistelrooy voor de assist.

2008

Volledig scherm Rafael van der Vaart houdt tegen drie Italianen van het lijf. © Pim Ras Fotografie

In Zwitserland speelt Oranje onder leiding van Marco van Basten zijn twee spectaculairste EK-duels ooit. Regerend wereldkampioen Italië wordt in Bern met 3-0 verslagen door goals van Ruud van Nistelrooy, Wesley Sneijder en Giovanni van Bronckhorst. Daarna wordt ook Frankrijk, de wereldkampioen van 1998 en finalist van het vorige WK, van het veld geblazen: 4-1. De titel zit er echter niet in, want in de kwartfinale laat Nederland zich verrassen door het Rusland van Guus Hiddink: 1-3.

2012

Volledig scherm Cristiano Ronaldo maakt een koprol van vreugde na het laatste fluitsignaal. Wesley Sneijder baalt. © Pim Ras Fotografie