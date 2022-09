De maand van Louis van Gaal | Laatste meetmoment voor het WK in Qatar

Volgende muitende Ajacied slaat training over; Mohammed Kudus wil naar Everton

In navolging van Antony probeert ook Mohammed Kudus een transfer te forceren bij Ajax. De middenvelder, die zich in de eerste maanden van het seizoen ontpopte tot één van de uitblinkers, sloeg vanmorgen de training over omdat hij wil dat Ajax hem op Deadline Day laat gaan naar Everton.

31 augustus