De Ligt zonder angst naar Parijs: 'Vanuit underdogrol iets moois laten zien'

,,Mooie woorden en ik voel me daardoor gevleid. Maar ik ben nog mijlenver van Sneijder verwijderd. Hij heeft 134 interlands gespeeld, WK's en EK's meegemaakt. Al zou ik maar de helft bereiken van wat hij allemaal heeft bereikt, dan zou dat al geweldig zijn. Het is niet zo dat je dat even één, twee, drie nadoet. Ik zal iedere dag keihard moeten werken om zoveel interlands te spelen en ook succes te beleven met Oranje.''



Tegen Peru begon het pas te draaien toen Frenkie de Jong na rust in het veld was gekomen. Aan de hand van de debutant zette Oranje een achterstand om in een zege. ,,Frenkie had een goede invloed op de wedstrijd. Hij bracht meer voetbal in de ploeg, dat misten we in de eerste helft. Ik weet hoe lekker het is om met hem samen te spelen'', zei De Ligt, ploeggenoot van De Jong bij Ajax. ,,Het is aan de bondscoach om te beslissen of hij ook tegen Frankrijk gaat spelen. Maar het voetbalt wel heel lekker met hem in de ploeg.''