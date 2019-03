De Ligt: We hadden tot het einde geconcentreerd moeten blijven

Van Dijk: Oranje heeft nog een lange weg te gaan

23:14 De nederlaag van het Nederlands elftal in de EK-kwalificatie tegen Duitsland (2-3) kwam hard aan bij aanvoerder Virgil van Dijk. ,,In de eerste helft stond de organisatie niet goed, maar we hebben het in de tweede helft goed opgepakt. Daar hebben we uiteindelijk echter niets aan, want we staan hier met lege handen,” zei Van Dijk direct na afloop tegen de NOS.