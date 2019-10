De Ligt lost Seedorf af, Memphis in voetsporen Kluivert en Van Persie

Nederland spelt vanavond voor de zevende keer tegen Noord-Ierland. Aan de hand van de leukste feitjes en weetjes van statistiekenbureaus OPTA en Gracenote blikken we vooruit op de interland in de Kuip.

• Van de zes voorgaande duels met Noord-Ierland verloor Nederland er slechts eentje. Dat was op 17 maart 1965 toen voormalig Sparta-speler Johnny Crossan en Terry Neil in Belfast de 0-1 van Hennie van Nee ongedaan maakten: 2-1.

• De laatste keer dat beide ploegen tegenover elkaar stonden boekte Oranje een ruime zege. In de aanloop naar het EK werd het op 2 juni 2012 in Amsterdam 6-0 door goals van Robin van Persie (2x), Ibrahim Afellay (2x), Wesley Sneijder en Ron Vlaar.

Volledig scherm Memphis Depay en Matthijs de Ligt vieren de 0-3 zege op Estland. © BSR Agency

• Ook de laatste kwalificatiewedstrijd tussen beide twee landen werd gewonnen door Nederland. In Belfast maakte Willy van de Kerkhof op 12 oktober 1977 de enige goal. Eerder in de WK-kwalificatie pakte Noord-Ierland met uitblinker George Best wel een punt in de uitwedstrijd tegen Oranje (2-2). Ook dat duel werd in de Kuip gespeeld.

• Matthijs de Ligt (vandaag 20 jaar en 59 dagen oud) kan de jongste speler ooit worden met 20 interlands voor Oranje achter zijn naam. Het record staat nu nog naam van Clarence Seedorf (20 jaar en 331 dagen tegen Frankrijk in 1997).

Volledig scherm Robin van Persie scoort in 2012 vanaf elf meter tegen Noord-Ierland. © Pim Ras Fotografie

• Memphis Depay was in 2019 bij 12 van de 17 Oranje-goals direct betrokken (4 goals, 8 assists). Deze eeuw waren alleen Patrick Kluivert (13 in 2000) en Robin van Persie (13 in 2013) in één kalenderjaar vaker direct betrokken bij een Oranje-doelpunt.

• Depay en De Ligt zijn de enige twee spelers die in alle 16 interlands onder bondscoach Ronald Koeman hebben gespeeld.

• Georginio Wijnaldum (59 interlands, 13 goals) scoorde 5 keer in zijn laatste 9 interlands. In zijn voorgaande 30 duels voor Oranje maakte hij ook 5 goals.

Volledig scherm Georginio Wijnaldum viert samen met Donyell Malen zijn treffer tegen Duitsland (2-4). © REUTERS

• Oranje is al 25 duels ongeslagen in de Kuip. De laatste nederlaag in Rotterdam dateert van 11 oktober 2000 toen Portugal in de WK-kwalificatie met 0-2 te sterk was. De laatste 16 interlands in de Kuip werden allemaal gewonnen door Nederland.

• Van de 14 interlands die Ronald Koeman als speler in de Kuip afwerkte, verloor hij er slechts 1: 0-1 tegen Brazilië op 20 december 1989.

• Nederlans is ongeslagen in alle 11 interlands waarin Nathan Aké meedeed. Alleen Fernando Ricksen (12), Jonathan de Guzman (14), Tim de Cler (17) en Hedwiges Maduro (18) speelden meer interlands zonder ooit eentje te verliezen.