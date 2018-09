De Ligt is fit en speelt tegen Fortuna

Door Daniël Dwarswaard



De Ligt miste afgelopen weekend de topper tegen PSV waarin Ajax op alle fronten werd afgetroefd. Tegen Fortuna keert de aanvoerder terug in het elftal. In Limburg zal Ajax zich vooral moeten revancheren voor de zeperd in Eindhoven. Ten Hag herhaalde nogmaals geen spijt te hebben van zijn keuze voor Frenkie de Jong en Daley Blind in het centrum van de verdediging.



Wél was zijn ploeg mentaal niet in de juiste modus naar de topper gegaan. Dat neemt hij ook zichzelf kwalijk. ,,Misschien hadden we wel iets te veel zelfvertrouwen’’, zo legt hij de vinger op de zere plek. ,,Ook ik heb in de spiegel gekeken en ben verantwoordelijk. Mentaal had het anders gemoeten. Ook tijdens de wedstrijd. Het was eigenlijk de eerste keer dit seizoen dat we met tegenslag te maken hadden. Toen hadden we weerbaarder moeten zijn.’’



Of er nu een gigantische deuk in het zelfvertrouwen van de selectie is geslagen? Ten Hag: ,,Dat lijkt me niet. We hebben dit seizoen al vaak laten zien waar toe we in staat zijn. Na succes mag je altijd 24 uur vieren, vind ik. En nu tegenslag moet je ook maar 24 uur rouwen. Tegen Fortuna moeten we laten zien dat we het goede gevoel weer kunnen oppakken.’’