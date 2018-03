'De Ligt absolute uitblinker tegen Portugal'

Oud-assistent NAC nu interim-trainer Twente: Niet vergeten dat we veel hebben geleerd van Gertjan

12:35 Vlak voor de eerste training onder zijn leiding had, voormalig assistent-trainer van NAC, Marino Pusic de weggestuurde Gertjan Verbeek nog aan de lijn. ,,We moeten niet vergeten dat we ook veel van hem hebben opgestoken’’, zegt de oefenmeester, die voor de zware taak staat FC Twente in de resterende zes duels in de eredivisie te houden.