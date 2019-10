De laatste huil van De Wolf bij Spakenburg: met weinig sentiment omgeven

Door Marc Hoeben

,,Tempo, tempo, tempooo!’' De vertrouwde bas klinkt over het waterkoude kunstgras van sportpark De Westmaat in Spakenburg. John de Wolf coacht de thuisploeg. Alsof hij niet net is rondgekomen met Feyenoord.

Zoals wel vaker dit seizoen draait het deze avond aan de blauwe kant van het dorp vooral om De Wolf, en nauwelijks om de wedstrijd. De aanleiding mag deze keer positief voor de trainer zelf worden genoemd. De Wolf gaat bij Feyenoord aan de slag als assistent van de 72-jarige trainer Dick Advocaat.

,,Het is allemaal heel snel gegaan en het is ons toch wel rauw op het dak komen vallen”, zegt voorzitter Klaas Hartog. ,,Maar iedereen wist dat John deze ambitie had, dan kun je hem moeilijk tegenhouden. Voor ons is het wel jammer. Het komt eigenlijk net op het verkeerde moment, nu we de opgaande lijn te pakken hebben.”

Verbruid

Ruim een maand geleden was De Wolf ook voortdurend onderwerp van gesprek in het vissersdorp en toen was de toon heel wat minder vriendelijk van aard. De competitiestart in de tweede divisie was ronduit beroerd en stond volkomen haaks op de ambitie een plek in de top 3 na te streven. Met het seizoen amper onderweg werd van verschillende kanten nadrukkelijk gehint op een vroegtijdig vertrek van de 56-jarige Leidenaar.

Ook bij verschillende subsponsors had De Wolf het in die fase verbruid. Maar wat hem toen misschien wel overeind hield: bij de hoofdsponsor, foodbedrijf Boboli, werd geen moment overwogen die stap, met alle financiële consequenties, te zetten. Daar bleef men achter de trainer staan en werd ook gezegd dat de selectie het met de beschikbaar gestelde middelen moest kunnen rooien.

Tot opluchting van de club en De Wolf krabbelde de ploeg de laatste tijd op. In de laatste zes duels werd er niet verloren. Spakenburg staat inmiddels op de veertiende plek van de ranglijst, de rust leek zowaar even weergekeerd.

Volledig scherm © Carla Vos

Maar rust is een betrekkelijk begrip in het voetbalmaffe dorp. Bij de recente derby met buurman IJsselmeervogels, eindigend in 2-2 na een uiterste krachtsinspanning van de ‘Blauwen’, klonk de aankondiging van De Wolf dat hij aan het einde van het seizoen ging stoppen. Het kwam nauwelijks als een verrassing, na alle kritiek.

De Wolf zei onlangs nog na ruim twee jaar van Spakenburg te zijn gaan houden. Die liefde kwam wel steeds meer van één kant. Onder zijn bewind zijn de toeschouwersaantallen zichtbaar afgenomen. Na een roerig seizoen kwam De Wolf in 2017 als brenger van rust en duidelijkheid naar De Westmaat, waar hij meteen het kampioenschap pakte en aanvankelijk door enthousiasme werd omgeven.

Opvolgers