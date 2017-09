De Kuip strijdtoneel voor poging tot schadeherstel NAC

Weerzien tussen Willem II en ongeslagen Streppel

16:03 Willem II ontvangt vandaag het nog altijd ongeslagen SC Heerenveen in het Koning Willem II stadion. De Friese ploeg van voormalig Tricolores-trainer Jurgen Streppel is de enige eredivisieclub die nog niet verloor dit seizoen. Willem II pakte vorige week juist de eerste punten in het uitduel met Roda JC, en bekerde doordeweeks relatief gemakkelijk door. Kunnen de Tilburgers in eigen huis voor een stuntje zorgen? De wedstrijd vangt om 18:30 aan.