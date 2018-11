De kortste weg naar eeuwige roem

De familie Teijsse zorgde eerder dit bekertoernooi voor hilarische televisie toen Kenny zich na de 5-0 zege op Telstar voordeed als zijn tweelingbroer Yordi en de arme verslaggever van Fox Sports niets in de gaten had. De twee 26-jarige krullenbollen zijn dan ook niet uit elkaar te houden. Toch was het echt Yordi die AFC tegen TOP Oss (1-0) dinsdag naar de achtste finales kopte. ,,Maar ik hem leg voor hem, hè’’, claimde aangever Kenny na afloop zijn bijdrage aan de volgende bekerstunt van de Amsterdammers.

Voor de zekerheid had Fox de olijke tweeling dit keer allebei maar voor de camera gehaald. Daar sprak Kenny, die zich met Go Ahead Eagles twee jaar geleden liet verrassen door Jodan Boys, dat hij in de volgende ronde een uitwedstrijd tegen Ajax of Feyenoord wel ziet zitten. Yordi speelt liever eerst nog een keer tegen een eerste divisieclub. ,,Ik wil zo ver mogelijk komen’’, sprak de matchwinner, die ook tegen Telstar al trefzeker was.

Yordi Teijsse werd begin dit jaar bij Quick Boys nog uit de selectie gezet na een ruzie met Dirk Kuyt. Nadat hij in Katwijk zijn contract had laten ontbinden, tekende hij bij tweededivisionist AFC, waar hij samen met zijn broer ook in de competitie zeer succesvol is.