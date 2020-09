De KNVB stuurt zijn ‘soldaten’ zonder schroom een besmette warzone in

ColumnOoit was Erwin van de Looij mijn kamergenoot bij het Nederlands militair elftal. Een prater was Erwin niet, de muziek mocht niet te hard en een babbeltje over iets anders dan voetbal zat er niet in. Als we met een clubje 'militaire oranjeklanten' de kazerne ontvluchtten om een pint te gaan pakken, lag Erwin al op één oor. Een bloedserieuze prof. Ik kan me niet herinneren dat ik hem ooit heb zien lachen. Nogal saai. Beetje wereldvreemd. Toen al.