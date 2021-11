De Klassieker wordt in die lege, sfeerloze Kuip 0-0, ténzij iemand lak heeft aan het script en scoort

Door Maarten Wijffels



Ooit vertelde Rik De Saedeleer eens over de kunst van naar Italiaans voetbal kijken. Het was nog in de tijd van veel spelers achter de bal en hermetisch gesloten defensies. ,,Awel’’, zei de bekende Vlaamse voetbalcommentator, ,,Ge kunt dus gaan zitten voor Serie A-wedstrijden en hopen op goals en vermaak. Maar da’s uw kop in het zand steken. Ge kunt óók uw tv aanzetten en denken: kijk, het eindigt hier in principe altijd in 0-0. Ténzij er iemand lak heeft aan het script en scoort. En dat kan elke wedstrijd gebeuren! Zo hebt ge toch uw vertier. En voelt elk doelpunt als een cadeautje.’’