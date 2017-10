De Klassieker van 1995: 'We zaten in een flow'

Martijn Reuser is één van de Ajax-reservespelers die in die wedstrijd een kans kreeg. De twintigjarige aanvallende middenvelder maakte zijn opwachting in misschien wel een van de meest beladen wedstrijden van het seizoen. „We hadden in die tijd een selectie van achttien volwaardige spelers'', weet Reuser. ,,Dat maakte het voor de coach makkelijk om spelers wat rust te geven richting de finale. We hadden echt een geweldig team. We zaten in een flow en wisten vooraf eigenlijk al dat we gingen winnen.



,,Zo gingen we ook iedere wedstrijd in'', zegt Reuser. ,,We waren voor niemand bang. Ook niet voor Feyenoord. Ze zetten vanaf de beginfase veel druk, maar we waren gewoon beter. Als ik er zo op terug kijk, is 0-5 misschien wel een beetje geflatteerd. Maar wat je bij ons in de ploeg zag, was een beetje onoverwinnelijkheid. Daarnaast kregen reservespelers zoals ik natuurlijk echt de kans om te schitteren. Ook wil je de Klassieker natuurlijk niet verliezen, zelfs als het nergens meer om gaat.''