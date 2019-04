De Jong: Zuur dat we precies vandaag zo'n dag hebben

De Jong wilde niet zeggen dat de Eindhovenaren goed wegkwamen tegen De Graafschap. ,,Zoveel hadden ze niet gecreëerd”, zegt de spits bij Fox Sports. ,,We hadden al 3 of 4-1 voor moeten staan bij rust.”



De Jong beseft dat PSV zich vandaag een goede dienst had kunnen bewijzen door veel te scoren tegen De Graafschap, wetende dat Ajax een veel beter doelsaldo heeft. ,,Nu wordt het op basis van doelsaldo moeilijk, maar niets is onmogelijk in het voetbal. We moeten telkens eerst gaan voor de drie punten en dan maar kijken hoe de wedstrijden verder lopen”, gaat De Jong verder. ,,Er zijn nog vier wedstrijden te spelen en er kan nog van alles gebeuren, maar we hopen dat Ajax punten laat liggen.”