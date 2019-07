De Jong tot 2023 bij Sevilla, PSV ontvangt 15 miljoen

PSV ontvangt een totale transfersom van 15 miljoen euro, meer dan eerder werd aangenomen. Daarbij zijn dus vaste en variabele componenten inbegrepen.

De deal, die al een tijdje in de lucht hing, werd aan het eind van de avond bekendgemaakt. De officiële presentatie van De Jong zal pas later in de week zijn. ,,We raken een goede voetballer en een fantastisch mens kwijt, maar we gunnen het hem van harte”, zegt technisch manager John de Jong.

Het vertrek van De Jong bij PSV is er een door de voordeur. In vijf seizoenen heeft de aanvoerder liefst 204 officiële wedstrijden voor de club gespeeld. Daarin produceerde hij 112 goals. Liefst 57 keer gaf De Jong een assist aan een ploeggenoot.

Drie landstitels kon PSV in het ‘tijdperk-De Jong’ aan de prijzenkast toevoegen. In alle drie de kampioenswedstrijden (2014/15, 2015/16, 2017/18) schoot De Jong raak. Vijf stuks in totaal zelfs. Daarnaast won de Eindhovense club met De Jong in de spits twee Johan Cruijf-schalen. Het huwelijk is op alle vlakken geslaagd geweest.

PSV en Manchester City hopen deze week ook uitsluitsel te kunnen geven over de transfer van linksback José Angelino. De Galiciër reist momenteel naar Manchester om de geplande overgang naar de Britse club, die een terugkoopgarantie had, rond te maken. PSV heeft nog geen officiële bevestiging van zijn transfer, maar het is niet de verwachting dat er nog grote obstakels zullen zijn. Met de transfer van Angelino is 12 miljoen euro gemoeid.