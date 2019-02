De Jong prijst strijdlust PSV én spel Feyenoord: ‘Dat deden ze slim’

Na de rode kaart van Feyenoorder Sven van Beek (60ste minuut) leek PSV de wedstrijd naar zijn hand te zetten, maar het was Feyenoord dat via Nicolai Jørgensen brutaal op voorsprong kwam. ,,Tegen tien man, dat mag al helemaal niet gebeuren”, zei De Jong voor de camera van FOX Sports.

,,Dan scoor je zelf snel daarna, maar ja. Feyenoord speelde slim en wist telkens de spitsen te bereiken, die de balletjes konden terugleggen op de middenvelders. Dat deden ze slim en wij kwamen niet echt in de duels. Dan loop je veel zonder dat je wordt beloond. Gezien de wedstrijd denk ik dat 1-1 wel terecht is.”

Door het derde gelijkspel van PSV op rij bedraagt het gat met concurrent Ajax nog maar twee punten. ,,Er zijn nog wat wedstrijden te spelen, hopelijk kunnen we de voorsprong behouden. We moeten welke wedstrijd vol gas geven. We weten dat we geen schade meer mogen oplopen.”

Klap

Voor Denzel Dumfries was de 1-1 een flinke tegenvaller. ,,De klap komt behoorlijk hard aan. De teleurstelling overheerst op dit moment. Het is zonde’', zei de rechterverdediger, die een goede eerste seizoenshelft kende en in oktober debuteerde in het Nederlands elftal. ,,De eerste helft was Feyenoord beter. De tweede helft waren wij beter. Als je dan met een mannetje meer op het veld staat, moet je zorgen dat je geen doelpunt tegen krijgt.’'

Dumfries doelde daarmee op de rode kaart van Sven van Beek. Hirving Lozano voorkwam de eerste thuisnederlaag van dit seizoen voor PSV.

,,De tweede bal was in de eerste helft vaak voor Feyenoord. Zij waren ook feller en ze wonnen meer duels’', zag Dumfries, die niet bang is dat na drie gelijke spelen op rij paniek bij PSV ontstaat. ,,We houden het vertrouwen. In eerdere wedstrijden hebben we ook laten zien dat we het kunnen omdraaien. We hebben genoeg ervaring binnen de ploeg om de rust nu te bewaren.’’