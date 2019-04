De Jong: Je mag niet drie keer op achterstand komen

,,Onze opdracht was simpel”, zei De Jong na afloop voor camera's van Fox Sports. ,,Het enige wat we moeten doen is winnen. Als dat in deze fase van de competitie niet gebeurt, dan doet dat pijn. Je kunt een keer een goal tegen krijgen, maar als je dan voor rust op 1-1 komt, moet je in de tweede helft domineren. We mogen niet drie keer achter komen. De vier minuten extra speeltijd was erg weinig trouwens.”



Ajax is nu koploper dankzij een beter doelsaldo. ,,Ja, we zijn de koppositie kwijt, maar er zijn nog vijf wedstrijden te gaan. Zij hebben een druk programma, we gaan het zien. Nu moeten wij zien hier goed mee om te gaan.”