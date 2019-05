De Jong: Ik ben echt heel blij voor De Graafschap en voor alle mensen

Oud-spe­ler Usta nieuwe trainer MVV, Elsen technisch directeur

22 mei Fuat Usta gaat aan de slag als hoofdtrainer van MVV Maastricht. De 46-jarige ex-prof van onder meer MVV, Fortuna Sittard, SC Cambuur, Sparta Rotterdam en Besiktas neemt de plaats in van Ron Elsen, die ruim vijf jaar als coach fungeerde van de Limburgse eerstedivisieclub. Hij gaat, als de onderhandelingen helemaal zijn afgerond, verder als technisch directeur bij MVV. Elsen (53) is al dertig jaar in dienst van de Limburgse club.