De Jong geniet na van overwinning en publiekswissel

De Jong werd in de slotfase van de wedstrijd gewisseld en stond de pers met ijs om de voet te woord. ,,Het was niet zo dat ik er écht uit moest. Als het nog 1-1 of 1-2 stond, dan had ik doorgespeeld", zei De Jong na afloop. Onder luid applaus van het Tilburgse publiek verliet hij bij een 1-4 tussenstand het veld. ,,Als je wint is natuurlijk alles leuker, maar ik ben heel goed ontvangen door iedereen binnen de club. Het is een perfecte avond.”



Het Willem II-publiek scandeerde ‘Frenkie bedankt’, verwijzend naar het zak geld dat zijn transfer naar FC Barcelona de Tilburgse club oplevert. ,,Het is mooi dat Willem II iets extra's aan mij verdient. Ik heb hier heel mijn jeugd doorlopen en heb een geweldige tijd gehad. Ik ben blij dat ik ze iets terug heb kunnen geven. 8,6 miljoen is veel geld, maar ik denk dat ze dat ook verdienen.”



Ajax kwam in Tilburg op een vroege voorsprong, maar zag Isak vanaf elf meter de gelijkmaker binnenschieten. ,,Je weet dat Willem II een lastige tegenstander is, maar na de 1-2 zijn we niet echt meer in de problemen gekomen. Wij moeten gewoon zorgen dat we onze wedstrijden winnen en dan zien we wel wat PSV doet. We moeten gewoon blijven winnen en op onszelf blijven focussen.