'De Jong gaat op professionele manier om met reserveplek'

Luuk de Jong is in uitwedstrijden vaak basisspeler, maar als PSV in eigen stadion speelt kiest coach Phillip Cocu vaak voor Steven Bergwijn. Als invaller maakte De Jong vanmiddag tegen Sparta het verschil door in de 52ste minuut te scoren. Het bleek de winnende treffer: 1-0.

,,Ik ben blij voor het team en voor Luuk persoonlijk. Hij laat zien dat hij op een hele professionele manier omgaat met zijn reserveplek'', zei Cocu na afloop. De trainer was niet tevreden over het spel in de eerste helft. ,,Ik had verwacht dat we vandaag wat beter tussen de linies konden komen. Met meer positiewisselingen. Dat is er te weinig van gekomen in de eerste helft.''

Lees ook PSV in een zetel naar topper tegen Ajax Lees meer

PSV vergrootte door de overwinning de voorsprong op Ajax tot tien punten. Cocu: ,,De afstand is er, maar die is zeker niet onoverbrugbaar. Er zijn nog heel veel wedstrijden te spelen.'' PSV treft zondag Ajax in de Arena.

De Jong was blij dat hij zondag van waarde was. ,,Ik geef alles in de minuten die ik krijg. Ik wil hard werken en belangrijk zijn voor het team.''

Door de ruime marge die PSV nu heeft, ligt de druk volgende week bij Ajax. PSV kan de titelstrijd bij een zege van de meeste spanning ontdoen. ,,Het gaat moeilijk worden om volgende week te winnen in de Arena, maar we hebben daar de afgelopen jaren wel een aantal keer gewonnen'', aldus De Jong. ,,We houden het meest rekening met Ajax, maar ook AZ is goed bezig dit seizoen.'' De Alkmaarders staan tweede op acht punten van PSV.